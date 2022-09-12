В Харьковской области назвали причину отвода российских войск

Глава Харьковской области Ганчев объяснил отвод ВС России численным превосходством ВСУ

Российские войска на харьковском направлении были отведены для сохранения личного состава, так как численность украинской армии была в несколько раз больше. Такую причину назвал глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться Виталий Ганчев глава администрации Харьковской области

Наступление украинской армии

О наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм стало известно 8 сентября.

В первую очередь украинские войска хотели зайти в Балаклею, но были остановлены подразделениям Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, а также заняли село Волхов Яр.

На отдельных участках украинская армия смогла продвинуться на 20 километров. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, село Шевченково в Харьковской области в ходе контрнаступления переходило из рук в руки. В настоящее время оно находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. «Десантники смогли затормозить и где-то уже заморозить продвижение ВСУ», — говорится в сообщении.

В связи с участившимися обстрелами жителей нескольких населенных пунктов Харьковской области эвакуировали в Россию. По данным местных властей, выехать удалось не всем желающим. Из-за репрессий украинских бойцов, которые заняли населенные пункты на севере Харьковской области, у жителей нет возможности эвакуироваться с данных территорий, «людям уже нужно скрываться», сообщил Ганчев.

Отвод российских войск

9 сентября власти Харьковской области сообщали, что российская армия предпринимает попытки выбить ВСУ из пригородов Балаклеи.

«Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои, и наши войска сдерживают на подступах», — заявил глава региона Ганчев.

Сложной он также назвал ситуацию под Шевченковом.

При обороне Балаклеи, как заявил советник председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, особенно отличились военные российского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Учитывая, что это просто полицейский спецназ, и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без «двухсотых» — это просто подвиг Ян Гагин советник председателя правительства ДНР

Украинская армия, по его словам, понесла большие потери в живой силе и технике.

9 сентября стало известно, что ВСУ отрезали пути снабжения российской армии из Купянска. По словам военкора Александра Коца, у ВС России остался неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. По его словам, российские войска отходят за реку Оскол. Информацию подтвердили в ДНР.

Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении, это делается в целях достижения целей спецоперации на Украине. Операция по свертыванию изюмско-балаклейской группировки российских войск на территорию ДНР проведена в течение трех суток, сообщил представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Реакция

На отвод российских войск в Харьковской области уже отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который пообещал разъяснить российскому руководству «офигенную» ситуацию на фронте.

Я не стратег такого уровня, как Министерство обороны, но и были допущены ошибки... И если сегодня-завтра не будет сделано изменений в стратегии проведения специальной операции, то я буду вынужден выходить к руководству Минобороны и руководству страны, чтобы разъяснить им реальную ситуацию. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, прям офигенная Рамзан Кадыров глава Чечни

В Кремле, в свою очередь, заявили, что президент России Владимир Путин полностью информирован обо всем, что происходит в ходе СВО, он находится на постоянной связи с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми военачальниками.