Лавров дважды созвонился с главой МИД Армении

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян дважды обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян второй раз созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы МИД обеих стран дважды провели разговор касательно обстановки на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник, 13 сентября, со ссылкой на сообщение МИД Армении пишет ТАСС.

В ходе телефонного разговора Мирзоян предоставил российскому министру информацию о новом столкновении, произошедшем из-за «широкомасштабной агрессии со стороны ВС Азербайджана». Помимо этого, глава МИД Армении рассказал о предпринятых властями шагах, в том числе об обращении к России, в ОДКБ и Совбез ООН. По его мнению, это поможет пресечь агрессию Азербайджана.

Ранее во вторник, 13 сентября, министры также созванивались из-за обострения обстановки в регионе. В тот момент Мирзоян информировал Лаврова о положении дел на армяно-азербайджанской границе.

МИД России ранее призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров стран и воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. Российские дипломаты выразили крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября. Уже также известно, что министры обороны России и Армении договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации обстановки.

Поздним вечером в понедельник, 12 сентября, началось обострение на границе Армении и Азербайджана. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают разные объекты инфраструктуры. Азербайджан, как отмечалось, открыл интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. Позднее власти Азербайджана уточнили, что нанесение ударов по военным объектам Армении стало ответом на провокации против ВС.