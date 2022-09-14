Власти предложили авиакомпаниям выкупить иностранные самолеты за счет ФНБ

«Ъ»: Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолеты за счет средств ФНБ

Власти России предложили авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минтранса перевозчикам. Эксперты сомневаются, что сделки состоятся — европейские и американские санкции не позволяют иностранцам такие расчеты.

30 августа Минтранс направил письмо 20 крупнейшим авиакомпаниям — в нем ведомство предложило оценить, сколько оставшихся у них самолетов они хотели бы выкупить у лизингодателей. Для таких сделок авиакомпаниям планируется выдавать средства ФНБ по льготной ставке в 1,5 процента на 15 лет. Перевозчиков также попросили оценить рыночную стоимость самолетов и целесообразность выкупа судов старше 20 лет. У юристов Минтранс запросил экспертизу «рисков безопасных и бесперебойных расчетов» с лизингодателями и «возможных последующих исков» с их стороны.

Собеседники газеты в авиаотрасли считают, что выкуп значимого числа самолетов вряд ли возможен, так как по пятому пакету санкций европейские компании могут исполнять только контракты финансового лизинга, тогда как большинство самолетов — в операционном лизинге (без возможности выкупа актива лизингополучателем). После введения этих ограничений «Аэрофлот» приобрел у собственников восемь Airbus A330, а Utair — самолеты Boeing. По оценкам экспертов, всего в финлизинге у российских перевозчиков находилось менее 50 самолетов, тогда как общая численность парка на начало марта — 739 зарегистрированных за рубежом судов.

В конце марта глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что правительству предстоит определиться с выкупом более 500 самолетов иностранных лизингодателей общей стоимостью 20 миллиардов долларов. Уже тогда министр отметил, что лизингодатели не хотят продавать самолеты. Источники «Ъ» отметили, что самолеты даже неевропейских собственников по большей части зарегистрированы в европейских дочерних структурах, что исключает возможность выкупа. «Ни Китай, ни ОАЭ не пойдут на подобные схемы, нарушающие санкции», — заявил один из экспертов.

Вместе с тем соучредитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов допустил, что власти Евросоюза (ЕС) пойдут на пересмотр санкций и дадут возможность своим компаниям получить деньги за борты, так как понимают, что кризис на рынке авиаперевозок России неизбежен из-за отсутствия запчастей. Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян добавил, что для таких сделок из санкций могут быть сделаны исключения путем выдачи генеральных лицензий — такую меру предусматривает санкционное законодательство как США, так и Европы.

По мнению старшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игоря Смирнова, выкуп флота позволит перевозчикам из России избежать ареста бортов за рубежом, однако «большой операционной пользы» от этого шага не видит, так как «большая часть географии полетов "Аэрофлота" уже в принципе закрыта». Глава «Авиапорта» Олег Пантелеев отметил, что мера также откроет полеты в страны, выступающие против двойной регистрации бортов, например в Китай. Кроме того, сохраняется ряд стран, полеты в которые не позволяет нарастить дефицит очищенного от рисков ареста флота: ОАЭ, Израиль, Турция и вся Юго-Восточная Азия.

В начале сентября стало известно, что США хотят отобрать у российского нефтегазового гиганта «Лукойл» самолет Boeing 737-7EM — американский Минюст получил ордер на его арест. По данным США, самолеты летали в Россию и из нее в обход законодательства, что нарушает меры по экспортному контролю. Тем временем еще летом российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года. В июне российские авиакомпании попросили узаконить каннибализацию самолетов.