Российский гонщик Никита Мазепин заявил, что не будет менять спортивное гражданство

Российский гонщик Никита Мазепин ответил на вопрос о смене спортивного гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

«Тут стоит вопрос личных соображений. Хочешь ли ты ради спорта, и он для тебя важнее, отказаться от своей страны или нет — каждый выбирает сам, но я этого делать не буду», — заявил Мазепин. Он добавил, что спортсменов, решивших выступать за другие сборные, нельзя осуждать.

5 марта команда «Формулы-1» Haas прекратила сотрудничество с Мазепиным. Российский гонщик назвал это решение болезненным и несправедливым.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что российский пилот Роберт Шварцман дебютирует в «Формуле-1» на Гран-при США. Тест-пилот итальянской команды, выступающий по гоночной лицензии Израиля, примет участие в первой сессии свободных заездов.