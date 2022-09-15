Спикер США Пелоси посетит Ереван, где планирует встретиться с премьером Армении Пашиняном

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запланировала визит в Армению на фоне обострения в Закавказье. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Пелоси отправится в Армению в выходные, чтобы продемонстрировать поддержку Еревану. Политика будет сопровождать член палаты представителей Джеки Спейер. Ожидается, что Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками.