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Пелоси запланировала визит в Армению

Спикер США Пелоси посетит Ереван, где планирует встретиться с премьером Армении Пашиняном

Фото: mago-images.de / Globallookpress.com

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запланировала визит в Армению на фоне обострения в Закавказье. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Пелоси отправится в Армению в выходные, чтобы продемонстрировать поддержку Еревану. Политика будет сопровождать член палаты представителей Джеки Спейер. Ожидается, что Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками.

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Варвара Кошечкина
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