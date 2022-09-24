Президент Украины Зеленский поручил создать 20 военных администраций в Луганской области

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил создать в Луганской области 20 военных администраций. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Таким образом, в Старобельском, Сватовском и Счастьенском районах должны быть образованы Нижнетепловская, Станично-Луганская, Широковская, Счастьенская, Беловодская, Белокуракинская, Белолуцкая, Краснореченская, Лозно-Александровская, Марковская, Миловская, Нижнедуванская, Новоайдарская, Новопсковская, Сватовская, Старобельская, Троицкая, Шульгинская, Широковская поселковые военные администрации.

Осуществлением мероприятий по образованию перечисленных военных администраций должен заняться Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с областными центрами.

23 сентября вступил в силу указ президента Украины об образовании военных администраций населенных пунктов в Луганской области

Референдумы о вхождении в состав России

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался по поводу проведения референдума в Запорожье. Он сравнил Украину со злой мачехой и заверил, что регион никогда не вернется в ее состав. Также, по его словам, Киев не захотел отпускать область мирно, принеся местным жителям лишь кровь, страдание, террор и смерть.

Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления прав жителей Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой в Россию Владимир Рогов председатель движения «Мы вместе с Россией»

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, обвинил Украину в распространении пропаганды по поводу «нарушений» на референдуме на тему вхождения республики в состав России и отметил, что она нацелена на западную аудиторию. Он заявил, что власти «все прекрасно понимают и видят» и призвал не обращать на это внимание.

В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высмеял реакцию стран «Большой семерки» (G7) на проводимые референдумы. По его словам, Западу определенно не следует рассуждать о том, что они называют «международным правом».

Почти смешно. Русские домой идут. Голосуют, в очереди встают, лишь бы снова быть со своей Родиной. Не Западу рассуждать о «международном праве» после Югославии, Ирака, Ливии и других своих кровавых авантюр. Внимательно изучали Устав ООН перед бомбежками Белграда? Почитайте сейчас, найдете право наций на самоопределение Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам

Запад отказывается признавать итоги

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон никогда не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины. Кроме того, он пригрозил России введением «быстрых и тяжелых» санкций.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, выражая мнение Анкары по данному вопросу, подчеркнул, что страна также не собирается признавать итоги проводимых референдумов. Он напомнил, что позиция Турции не менялась с 2014 года, когда республика не стала признавать итоги референдума в Крыму.

При этом турецкий журналист Юджель Оздемир допустил, что со временем западные страны изменят свое отношение к результатам референдумов о вхождении в состав России. Он считает, что жесткая риторика противостоящих Москве государств в итоге станет более мягкой и они будут готовы к диалогу.

До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня Юджель Оздемир турецкий журналист