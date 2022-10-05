Экс-аналитик Пентагона Квятковски: новые регионы России способствуют ее обороне

Вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей дает стране защищенную позицию для обороны территорий. Такую пользу назвала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски, сообщает РИА Новости.

У России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция Карен Квятковски экс-аналитик Пентагона

По словам Квятковски, это важное изменение произошло месяцами ранее, и теперь «оно закреплено на референдумах». Она добавила, что результаты референдумов — это демократическое волеизъявление жителей регионов. При этом Запад поддерживает ту украинскую власть, которая «изгнала большинство политических партий, критиковавших действия Киева».

Резолюция о непризнании

30 сентября Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В подготовленном США и Албанией документе организованные референдумы назывались незаконными. Также резолюция гласила, что действия России «не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов».

За резолюцию голосовали десять стран, четыре государства, в том числе Индия и Китай, воздержались осуждать вхождение в состав России новых субъектов.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а его действия должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот. Кроме того, он призвал стороны конфликта найти путь к дипломатическому урегулированию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «низкопробной провокацией».

Такие откровенно враждебные действия со стороны Запада — это отказ от взаимодействия и сотрудничества в совете, отказ от наработанных годами практики и опыта. Это не что иное, как низкопробная провокация с понятной всем целью Василий Небензя постпред России при ООН

Отмена границ и гривны

Несмотря на заявления Запада о непризнании территорий, власти ДНР сообщили, что государственная граница станет административной на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подпишет соответствующий закон.

До этого посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник предрек затяжной процесс отмены таможни между республикой и Россией после воссоединения. Он сообщил, что после этого будет установлен обоснованный переходный период, который может длиться месяцы.

При этом он отметил, что в ЛНР полностью вышла из оборота гривна.

Поддержка референдумов

Референдумы о вхождении в состав России четырех регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей — прошли с 23 по 27 сентября. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение. В качестве международных наблюдателей за референдумами следили граждане Болгарии, Белоруссии, Сербии, Мозамбика и Центрально-Африканской Республики.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше трех четвертей россиян доверяют итогам референдумов по присоединению новых территорий.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.