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Послу Украины в Минске вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии

МИД Украины: посол в Минске Кизим получил ноту о планах Киева атаковать Белоруссию

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Украины сообщило на своем сайте о том, что посла страны в Минске Игоря Кизима 8 октября вызвали в дипломатическое ведомство Белоруссии, где ему вручили ноту, в которой рассказывается о планах Киева нанести удар по территории республики.

Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии

МИД Украины

Украинские дипломаты опровергли данную информацию, уточнив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются атаковать территорию Белоруссии. По их словам, Киев никогда не посягал на чужие территории и придерживался основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН.

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Накачивание оружием

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Киеву военную помощь из имеющихся запасов по принципу «все, что есть». По его мнению, прежние аргументы по отказу в поставках вооружений в настоящее время не являются актуальными, так как ВСУ доказали, что они способны успешно отвоевывать территории, используя оружие стандартов Североатлантического альянса.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) — совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Оружие имеет три типа модификации. Какую из них них США собираются поставить Украине пока неизвестно

Также стало известно о планах Пентагона передать Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, в каждой из которых будет по восемь пусковых установок, одному командному пункту и радару. Отмечается, что первые образцы нового оружия Киев должен получить в течение двух месяцев.

Аналитик Джош Хаммер, в свою очередь, призвал США отказаться от поддержки Украины. По его словам, американская сторона должна как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине. Аналитик считает, что обещания президента Джо Байдена продолжать поддерживать Киев на данном этапе являются пустыми и бесполезными.

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Успехи российских военных

Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Запорожье были уничтожены более 160 иностранных наемников ВСУ. Уточняется, что удар был нанесен Воздушно-космическими силами России (ВКС) по пункту временной дислокации противников.

Он добавил, что ВКС разбили две бригады украинских военных на территории Донецкой народной республики (ДНР). Таким образом, Российские солдаты уничтожили 12 единиц военной техники и более 100 бойцов ВСУ.

Также сообщалось о неудачной попытке украинских бойцов произвести атаку на николаево-криворожском направлении. Уточняется, что ВСУ наступали тремя батальонами тактических групп, танковым батальоном и батальоном нацгвардии, который прибыл с западной части страны. Наступление шло в направлении населенных пунктов в Херсонской области — в частности, в направлении Суханова, Пятихатки, Садка, Ищенки, Брускинского, Карло-Марксовской и Малой Сейдеминухи.

Оружие России
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Марина Совина
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