Британских консерваторов попросили о вотуме недоверия Трасс

inews: около 100 депутатов парламента Британии попросили Брейди о вотуме недоверия Трасс

Около 100 членов британского парламента написали письма главе руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии и премьер-министру Лиз Трасс. Об этом сообщает inews со ссылкой на депутатов.

По правилам Консервативной партии, для инициирования голосования должно проголосовать около 15 процентов членов парламента от тори (примерно 54 парламентария). После объявления о проведении вотума недоверия, проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Для победы лидер должен набрать более половины голосов, в этом случае он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. В случае проигрыша он вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.

Один из консерваторов рассказал, что Брейди, который вернется на работу из отпуска 17 октября, потребуется помощь нескольких людей, чтобы открыть заваленную письмами дверь кабинета. При этом издание отмечает, что только Брейди доподлинно известно, сколько обращений было подано.

Другой источник издания предположил, что руководство комитета может провести свой вотум недоверия премьеру. Если оно объявит, что больше не поддерживает Трасс, Брейди может посоветовать ей уйти в отставку.

Как писала The Guardian, депутаты Консервативной партии Великобритании планируют обсудить политическое будущее премьер-министра Лиз Трасс. Некоторые хотят, чтобы Трасс ушла в отставку в течение нескольких дней, а другие считают, что она сейчас «на посту, но не у власти».

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс допустила, что налоговая политика ее кабинета может привести к нестабильности экономики в стране. Она также заявила о намерении сменить тактику для более быстрых результатов. В свою очередь, глава Минфина Великобритании и автор плана спасения экономики страны Квази Квартенг выразил уверенность в том, что Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель, поскольку изменение политики ее не спасет.

23 сентября Квартенг объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40 процентов. Это привело к росту инфляции, а также к серьезному снижению фунта, упавшего до исторического минимума к доллару. Банк Англии был вынужден вмешаться в ситуацию на рынке гособлигаций.