Заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила человека

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области

Российская актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила человека. ДТП с участием заслуженной артистки России произошло ночью 14 октября в деревне Грачевка Калужской области.

В местной администрации рассказали, что артистка часто посещает Грачевку, так как несколько лет назад она приобрела там дом. В день аварии Большова ехала на своем автомобиле Audi и в темноте не заметила пешехода. После столкновения она самостоятельно вызвала скорую помощь и дождалась врачей, однако женщина скончалась на месте до приезда медиков.

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В крови погибшей женщины обнаружили алкоголь

Жертвой аварии оказалась 31-летняя жительница Грачевки Олеся Борисенко. В результате экспертизы в ее крови выявили алкоголь.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер передал слова Большовой, которая заявила, что в момент ДТП она ехала «в полной темноте». Он также отметил, что Борисенко якобы «сама бросилась» под машину, которая двигалась от Садовой улицы на улицу Совхозную.

При этом знакомая погибшей женщины в беседе с NEWS.RU усомнилась в этой версии. «Я ее хорошо не знаю, работали вместе одно время. Она очень приветливая девушка, скромная. Она проживала там в Грачевке или Тарутино. Семья, дети, вроде все как у всех. Она 13-го [октября] была в больнице с детьми, кто-то из них болел. Не думаю, что мать болеющего ребенка будет гулять пьяная по трассе», — сказала собеседница издания.

Адвокаты высказались о возможном наказании для актрисы

Адвокат Даниил Лунев рассказал, что теперь Анне Большовой грозит до 4,5 года исправительных работ, а также запрет на определенную деятельность и некоторые должности. Таким будет наказание, если инцидент признают нарушением правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение смерти пострадавшей по неосторожности. По словам Лунева, наказание может быть и более строгим — до пяти лет лишения свободы. Однако можно рассчитывать и на условный срок:

При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок Даниил Лунев адвокат

Адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с «Лентой.ру» подтвердил эту информацию. Он предположил, что полиция может возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — пояснил он.

Кто такая Анна Большова

Большова — 46-летняя актриса театра, кино и дубляжа. В 2014 году она была удостоена звания почетного деятеля искусств Москвы, а в 2017-м была признана заслуженной артисткой России. Она работала в Театре имени Гоголя, Театре Наций, Театре имени Вахтангова и «Миллениуме». В театре «Ленком» актриса играла в спектаклях «Мистификация», «Тартюф», «Укрощение укротителей», «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)», «Город миллионеров», «Испанские безумства», «Дона Флор и два ее мужа», а также в рок-опере «Юнона и Авось».

Ее дебютом в кино стал вышедший в 1999 году сериал «С новым счастьем!». Впоследствии Большова снималась в таких фильмах и шоу, как «Остановка по требованию», «Егерь», «Солдаты 12», «Жаркий лед», «Ангел или демон» и «Презумпция невиновности».