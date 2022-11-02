Мать сбитого российским депутатом ребенка рассказала о состоянии сына

Жена депутата Татарского района Мамонтова связалась с семьей сбитого им ребенка

Жена члена Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова, сбившего ребенка, связалась с семьей мальчика. Об этом «Ленте.ру» рассказала мать пострадавшего Светлана.

Женщина не стала раскрывать детали разговора с женой депутата. Также собеседница «Ленты.ру» рассказала о состоянии сына.

«[Есть ли улучшения] пока еще непонятно. Когда обезболивают, ему лучше», — рассказала она о состоянии ребенка.

Об аварии в Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Впоследствии выяснилось, что за рулем авто был член Совета депутатов Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. Суд арестовал его на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Как сообщал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. По информации «Московского комсомольца», в результате ДТП у ребенка выявили пролом черепа, перелом седалищной кости, а также внутренние повреждения.

