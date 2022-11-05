Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
1:1
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Зенит
1:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Факел
3:3
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Нефтехимик
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:0
2-й тайм
live
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
19:43, 5 ноября 2022Спорт

Семак фразой «дождались» оценил первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ

Тренер Сергей Семак заявил, что в чемпионате России дождались поражения «Зенита»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер фразой «все в чемпионате дождались нашей ошибки» оценил результат матча. Он заявил, что пропущенные мячи — это всегда ошибки. «Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились. Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки», — подчеркнул Семак.

Встреча между командами прошла ранее 5 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев. После 16 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Клуб потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023 РПЛ. «Ахмат» занимает пятое место, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Торпедо» 12 ноября, а «Ахмат» — с «Нижним Новгородом» днем ранее.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Герой России объяснил большое число наемников на Украине
Хакеры из Killnet поздравили разведчиков России атакой на сайты Прибалтики
Стало известно о представленном странами ЕС новом пакете санкций против Ирана
Брокер дал россиянам основные советы по инвестированию
Немецкой SEFE предрекли убытки в миллиард евро
Семак фразой «дождались» оценил первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ
В Греции посетовали на «горящие как факелы» БМП-1 на Украине
Мигранты устроили бунт в центре временного содержания в Британии
Глава фракции СДПГ в ФРГ попал в террористический список на Украине
Американцев возмутили слова Байдена о защите США с помощью дробовика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.