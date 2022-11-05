Семак фразой «дождались» оценил первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ

Тренер Сергей Семак заявил, что в чемпионате России дождались поражения «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер фразой «все в чемпионате дождались нашей ошибки» оценил результат матча. Он заявил, что пропущенные мячи — это всегда ошибки. «Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились. Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки», — подчеркнул Семак.

Встреча между командами прошла ранее 5 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев. После 16 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Клуб потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023 РПЛ. «Ахмат» занимает пятое место, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Торпедо» 12 ноября, а «Ахмат» — с «Нижним Новгородом» днем ранее.