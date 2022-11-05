«Спартак» продлил серию без поражений в сезоне до десяти матчей

«Спартак» сыграл вничью 1:1 с «Сочи», продлив серию без поражений в сезоне до 10 матчей

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 1:1. Голами отличились Кирилл Заика в составе хозяев и Квинси Промес в составе гостей. Таким образом, красно-белые продлили серию без поражений в текущем сезоне до десяти матчей. В прошлый раз команда Гильермо Абаскаля проиграла «Ростову» на выезде 11 сентября.

После 15 туров РПЛ «Сочи» занимал девятое место в турнирной таблице, набрав 21 очков. Московский клуб расположилась на второй строчке, имея в активе 32 очка. «Спартак» на данный момент уступает только «Зениту», на счету которого 39 баллов.

В следующем туре 12 ноября красно-белые сыграют на выезде с «Локомотивом». Сочи 13 ноября в гостях встретится с «Химками».

30 октября «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 1:0 в матче 15-го тура РПЛ. Единственный мяч в этой игре забил Промес, который поразил ворота соперника на 50-й минуте. Благодаря этой победе москвичи поднялись на вторую строчку в таблице.