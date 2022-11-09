Суд отстранил от должности сбившего и оставившего на дороге ребенка депутата

Суд отстранил от должности сбившего шестилетнего мальчика в Татарске депутата Мамонтова

В Новосибирской области суд отстранил от должности депутата Совета депутатов Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, оставив его лежать на дороге. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято по требованию Татарской межрайонной прокуратуры.

Ранее мать сбитого ребенка рассказала, что он все время находится в лежачем положении. «Ребенок в состоянии лежа постоянно, ходить нельзя, только до туалета», — поделилась она.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает. По информации «Московского комсомольца», в результате ДТП у ребенка выявили пролом черепа, перелом седалищной кости, а также внутренние повреждения.

Выяснилось, что за рулем авто был местный депутат Сергей Мамонтов. Суд арестовал его на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.