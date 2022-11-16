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15:07, 16 ноября 2022Мир

Польский генерал оценил падение ракет фразой «войну начинают не с трактора»

Польский генерал призвал не рассматривать инцидент с ракетами как попытку атаки на НАТО
СюжетВзрывы в США:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский генерал и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько считает, что после падения ракет на территории страны властям следует задуматься о введении дополнительных мер противовоздушной обороны (ПВО). Такую оценку случившемуся он дал в беседе с Radio ZET.

Собеседник радиостанции призвал не рассматривать инцидент как предвестник мировой войны или попытку нападения на НАТО. «Нужно помнить, что войну начинают не с нападения на трактор, а с атаки критических объектов инфраструктуры и командных пунктов», — приводит станция его фразу.

Полько также выразил мнение, что зону ответственности польской ПВО необходимо распространить на Украину. Кроме того, он предложил государственным органам работать над информационной политикой, так как «гражданам Польши сложно узнать из американских СМИ, что же произошло на самом деле».

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Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что существует большая вероятность того, что ракеты, упавшие на территории Польши, принадлежали ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это были ракеты, выпущенные российской стороной.

При этом посол Польши при ЕС Анджей Садось от лица всего Евросоюза обвинил в случившемся Россию. С аналогичным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны России назвало подобные высказывания провокацией и подчеркнуло, что ВС страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины. В свою очередь резидент США Джо Байден заявил партнерам Вашингтона по G7 и НАТО, что взрывы стали результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.

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Варвара Кошечкина
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