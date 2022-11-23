Хакеры атаковали Европарламент после признания России спонсором терроризма

Euronews сообщил об атаке хакеров на сайт Европарламента

Хакеры атаковали официальный сайт Европарламента. Как отмечают журналисты Euronews, это произошло вскоре после признания России страной-спонсором терроризма.

«Мы подверглись нападению извне, которое стало самым изощренным за последнее время, — цитирует Euronews представителя Европарламента, который попросил не называть его имени. — Мы не можем указать на того, кто в этом виновен, но мы сегодня приняли резолюцию, в которой назвали Россию государством-спонсором терроризма».

При этом официальные источники внутри ЕС подтвердили, что ресурс столкнулся с хакерской атакой. В частности, главный пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч отметил, что «на работу сайта повлиял высокий уровень внешнего сетевого трафика». По его мнению, это может быть следствием DDoS-атаки. По словам пресс-секретаря, специалисты Европарламента уже пытаются решить проблему.

Ранее 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование по этой резолюции не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент спонсором идиотизма, а в Госдуме резолюцию назвали дымовой завесой для реабилитации военных преступлений киевского режима.