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19:47, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Хакеры атаковали Европарламент после признания России спонсором терроризма

Euronews сообщил об атаке хакеров на сайт Европарламента

Фото: Shutterstock

Хакеры атаковали официальный сайт Европарламента. Как отмечают журналисты Euronews, это произошло вскоре после признания России страной-спонсором терроризма.

«Мы подверглись нападению извне, которое стало самым изощренным за последнее время, — цитирует Euronews представителя Европарламента, который попросил не называть его имени. — Мы не можем указать на того, кто в этом виновен, но мы сегодня приняли резолюцию, в которой назвали Россию государством-спонсором терроризма».

При этом официальные источники внутри ЕС подтвердили, что ресурс столкнулся с хакерской атакой. В частности, главный пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч отметил, что «на работу сайта повлиял высокий уровень внешнего сетевого трафика». По его мнению, это может быть следствием DDoS-атаки. По словам пресс-секретаря, специалисты Европарламента уже пытаются решить проблему.

Ранее 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование по этой резолюции не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент спонсором идиотизма, а в Госдуме резолюцию назвали дымовой завесой для реабилитации военных преступлений киевского режима.

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Вениамин Лыков
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