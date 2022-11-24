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01:51, 24 ноября 2022Бывший СССР

Украинские разведчики пожаловались Зеленскому на командира

Разведчики 58-й бригады ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ командиров

Кадр: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Разведчики, размещенные в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) указали, что командование отдало им самоубийственный приказ занять позиции, известные российским артиллеристам. После того, как они попали под обстрел, бойцы решили вернуться, но в тот же день им был отдан такой же приказ. при этом командир бригады Дмитрий Брежинский отказался слушать доводы разведчиков. Через несколько дней после этого бойцов передислоцировали, лишив при этом вещевого и продуктового довольствования.

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В свою очередь, репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале назвал стоящих перед камерой разведчиков дезертирами.

Путь 58-й бригады

6 октября на Артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Тогда российские войска уничтожили более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

В сентябре старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский, взятый в плен бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из группировки «Бахмут», заявил, что ВСУ несут значительные потери и не выходят на передовые позиции. Пленный рассказал, что большинство украинских бойцов в районе Артемовска — это отказники, которые не идут на позиции из-за «очень больших потерь: раненых и убитых». «Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию», — отметил офицер.

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До этого, по утверждению представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, после того, как подразделения 58-й бригады ВСУ были разбиты возле села Уды в Харьковской области, часть оставшихся в живых солдат противника покинула свои позиции. Тогда для пресечения паники и в качестве устрашения личного состава ВСУ бойцы полка «Кракен» показательно расстреляли дезертиров.

Бои за Артемовск

21 ноября военный корреспондент Валентин Трушнин сообщил, что российские военные начали движение вперед по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Наступление идет небыстро, но успешно. Основными направлениями остаются Угледар, Соледар, а также Артемовск, значительная часть которого уже находится под контролем ВС России. Военкор уточнил, что позиции ВСУ методично разрушает артиллерия, атаку прикрывают танки, а следом за огневым валом идет пехота. Пока противник находится в укрытии, штурмовые группы подбираются на расстояние броска. Когда танк стреляет, пехота идет вперед, заключил Трушнин.

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Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок подтвердил, что ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, однако несут потери и отходят с подготовленных рубежей обороны.

До этого в Артемовске заметили полковника морской пехоты США в отставке, основателя частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю (Энди) Милберна. Американский военнослужащий называл своим главными противниками бойцов российской ЧВК «Вагнер», действующей в артемовском направлении. После этого основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что говорить о противостоянии с «Моцартом» «как-то смешно».

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Марина Совина
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