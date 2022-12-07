Стало известно об ожидании на Западе российско-украинских переговоров

«Ъ»: западные страны ожидают переговоров России и Украины, однако не торопят их начало

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что на Западе есть два подхода к конфликту на Украине — там ожидают переговоров Москвы и Киева, однако не торопят их начало. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, все союзники украинской стороны так или иначе выражают готовность поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». С другой стороны — некоторые, включая Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам между Россией и Украиной в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше.

По мнению французского лидера, следует поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, в то время как, например, американский лидер Джо Байден считает, что для этого должны сложиться определенные условия.

Различие в этих позициях можно объяснить высказыванием Макрона о том, что союзники платят не одинаковую цену из-за продолжающего конфликта.

Призыв Макрона

Макрон назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине. По его словам, таковым станут переговоры. Политик отметил, что решение должны принимать сами украинцы.

Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта Эммануэль Макрон Президент Франции

При этом французский лидер пообещал не давить на Киев в вопросе переговоров с Москвой. Он заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией.

Политик добавил, что поддерживает прямые контакты с Путиным. Он подчеркнул, что считает необходимым сохранить их.

Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал Эммануэль Макрон Президент Франции

3 декабря политик в очередной раз заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В частности, французский лидер намеревался обсудить с президентом России ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Позиция России

В конце октября глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине.

Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры. Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом Сергей Лавров Министр иностранных дел России

О готовности вести переговоры с Украиной заявлял и президент России Владимир Путин. При этом он предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что на Украине пока нет желания говорить с Россией. При этом политик напомнил, что позиция российской стороны по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

По его словам, для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем Владимир Путин Президент России

При этом депутат Государственной Думы Казбек Тайсаев считает, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским недопустимо для России.

По словам парламентария, в случае с украинским лидером следует проводить не переговоры, а суд за его «военные преступления».