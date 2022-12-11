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14:54, 11 декабря 2022Спорт

Анкалаев объяснил слова о возможном уходе из UFC

Российский боец Магомед Анкалаев опроверг заявление о том, что он уходит из UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев опроверг слова о том, что он уходит из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен высказался в Twitter.

«После боя я сказал, что больше не хочу драться в этом городе из-за ужасного судейства. Я ничего не говорил о том, что не хочу драться в UFC», — заявил боец, поблагодарив главу промоушена Дэйна Уайта за возможность побороться за титул чемпиона. Россиянин добавил, что у него было повреждено колено, и отметил, что поединок с поляком Яном Блаховичем был не лучшим его выступлением.

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Ранее Уайт раскритиковал Анкалаева по окончании титульного боя с польским бойцом. «Я начал отключаться уже после трех раундов. Анкалаев расстроен решением, но что вы от меня хотите? Тебя избивают два раунда, ты переводишь его на землю... Что поделаешь? Иди и дерись», — заявил Уайт, назвав поединок ужасным.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась ничьей. После этого россиянин пригрозил покинуть промоушен. Поляк призвал отдать чемпионский пояс в полутяжелом весе Анкалаеву.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и девять поражений.

Ксения Курашкина
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