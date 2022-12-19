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12:37, 19 декабря 2022Бывший СССР

Несколько районов Киева отключили от электроснабжения из-за обстрелов

Глава Киевской администрации сообщил об отключении части районов от электроснабжения

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Несколько районов Киева отключили от электроснабжения из-за последствий российских обстрелов для коммунальных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации Алексея Кулебу.

По его словам, в украинской столице повреждено значительное число объектов генерации. Это не позволяет городу производить достаточное количество электроэнергии, чтобы обеспечить всех потребителей.

«Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения, запитана исключительно критическая инфраструктура», — сообщил Кулеба.

Утром 19 декабря киевские власти сообщили о взрывах в городе и области. Вскоре стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры столицы.

Затем в городе ввели экстренные отключения электроэнергии, а мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что специалисты работают над стабилизацией теплоснабжения Киева.

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Алевтина Запольская
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