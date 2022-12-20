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02:09, 20 декабря 2022Россия

Путин оценил обстановку в новых регионах России

Путин назвал крайне сложной обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин оценил обстановку в новых регионах России и назвал ее крайне сложной. Он подчеркнул в ходе обращения к сотрудникам органов госбезопасности, что граждане, проживающие на этих территориях, надеются на защиту.

Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства призвал обеспечить максимальную безопасность населения и пообещал оснастить новые подразделения современной техникой и вооружениями.

Ранее Путин назвал способ основательно закрепиться на новых территориях. По его словам, люди в этих регионах должны «врасти в российскую действительность». Президент подчеркнул, что перед властями стоит задача интегрировать вошедшие в состав страны субъекты в научную и образовательную среду.

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Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки

Путин потребовал максимальной собранности от органов контрразведки, в том числе военной.

Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер также указал на важность пограничной безопасности и призвал усилить работу по линии погранслужбы ФСБ. Президент подчеркнул, что попытки нарушить госграницу должны быстро и эффективно пресекаться имеющимися силами, в том числе с помощью подразделений специального назначения.

В конце октября Путин в ходе встречи с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ поручил усилить безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Глава государства заявил, что борьба с киберпреступностью и наркобизнесом, развитие сотрудничества в сфере охраны государственных рубежей и ликвидация трансграничных преступных сообществ по-прежнему входят в список актуальных задач Содружества.

О необходимости незамедлительной реакции на национализм и призывы к насилию

Президент России заявил, что спецслужбам необходимо незамедлительно реагировать на национализм, экстремизм и призывы к насилию.

Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, — это прямая угроза внутреннему единству нашего общества

Владимир Путинпрезидент России

Путин добавил, что борьба с терроризмом остается одним из главных приоритетов спецслужб, в том числе ФСБ.

В ноябре президент во время совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России поставил задачу, чтобы вооружение для нужд российской армии совершенствовалось непрерывно и оставаться при этом эффективным.

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Путин потребовал бороться с коррупцией и защищать информационные ресурсы

Путин потребовал от сотрудников органов безопасности действовать решительнее в вопросах борьбы с коррупцией, а также в защите информационных ресурсов.

Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции

Владимир Путинпрезидент России

Ранее глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны.

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Марина Совина
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