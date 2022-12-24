Овечкина второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ

Капитана «Вашингтона» Овечкина второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина второй раз подряд признали первой звездой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин принял участие в трех матчах и набрал шесть очков. В ночь на 24 декабря он отметился дублем и результативной передачей во встрече против «Виннипег Джетс». Таким образом, россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и опередил Горди Хоу, на счету которого 801 гол.

На прошлой неделе Овечкина также выбрали первой звездой. Тогда он принял участие в трех матчах и набрал пять очков. Россиянин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в игре против «Чикаго Блэкхорс», а также отметился пасом во встрече с «Даллас Старс».

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он расположился за канадцем Уэйна Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.