Зеленского уличили в желании убедить конгрессменов в победе над Россией

WP: Зеленский убеждал Конгресс США и Байдена в возможности абсолютной победы над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить американских конгрессменов и президента США Джо Байдена в возможности абсолютной победы над Россией. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне», — говорится в статье. Однако уточняется, что должностные лица в частном порядке усомнились в вероятности такого варианта.

Кроме того, украинский президент хотел «заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений», отмечает газета. В течение нескольких месяцев он давал понять Байдену, что хочет совершить свою первую заграничную поездку с начала проведения спецоперации именно в США. Поездка смогла состояться только в текущем месяце из-за ситуации с безопасностью на Украине.

Стало известно о разногласиях Вашингтона и Киева по окончанию конфликта

Обозреватель WP Дэвид Игнатиус отметил, что визит Владимира Зеленского в США закончился выявлением разногласий между Киевом и Вашингтоном в отношении их стратегий прекращения конфликта. Он напомнил слова украинского лидера о стремлении к «абсолютной победе» над Россией. «Что характерно, Байден не использовал это слово ни разу», — отметил журналист.

Вместо этого американский президент пообещал поощрять «непоколебимую решимость Украины выбрать свой собственный путь», а также пообещал поддержку США «столько, сколько потребуется». По мнению Игнатиуса, Байден сопротивляется риторике «полной победы», так как конфликт на Украине не может закончиться «полной ликвидацией военной мощи России».

О серьезных разногласиях США и Украины рассказал и обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис. По его мнению, Вашингтон заинтересован в окончании конфликта путем дипломатии больше, чем Киев. В то же время, США не хотят громко говорить о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Украины.

Американская риторика играет против США Дэниел Депетрис Обозреватель американского журнала Newsweek

Зеленский выехал за границу впервые с начала спецоперации

Владимир Зеленский провел встречу с Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря. В ходе нее президент США заявил, что продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны. Кроме того, украинский лидер выступил перед Конгрессом. Эта поездка стала первым заграничным визитом для Зеленского с начала спецоперации.

Позже обозреватель Брэдли Девлин раскритиковал Владимира Зеленского за реакцию на пакет помощи в 45 миллиардов долларов от США. «Зеленскому нужно помнить, что все его правительство станет неплатежеспособным без миллиардов долларов американских налогоплательщиков», — заявил он. Кроме того, журналист обратил внимание на внешний вид украинского лидера, назвав это «идеальным воплощением самодовольной мелодрамы».

Ветеран ВС США Станислав Крапивник и вовсе назвал визит Зеленского в Вашингтон театром. «Он потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты», — сказал военный. По его словам, в американском правительстве царит «неимоверная коррупция».