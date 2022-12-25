Германии предрекли зависимость из-за отказа от российского газа

Die Welt заявила об угрозе попадания ФРГ в зависимость от Катара из-за отказа от газа РФ

Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться в зависимости от Катара, о чем свидетельствуют «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Это предрекло издание Die Welt.

Издание отмечает, что на фоне энергетического кризиса страны Персидского залива обрели новую силу, в том числе и Катар, который является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). По этой причине в этом году европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов из-за отказа от российского газа.

Однако, заявляется в материале издания, Европа теперь, похоже, попадает «из огня да в полымя», поскольку на фоне коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП) Катар предупредил, что попытка ЕП приостановить сотрудничество с Дохой может оказать «негативное» влияние на отношения и поставки газа.

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Что касается самой ФРГ, то она так же оказалась в западне, поскольку немецкие компании только недавно подписали контракты с Катаром на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года. Поэтому следует опасаться, что «правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов», пишет издание.

Скандал в Европарламенте

12 декабря полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Оттуда были изъяты 1,58 миллиона евро наличными. Отмечалось, что средства принадлежат депутату от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери, задержанным 9 декабря. Всего под следствием находятся четыре человека.

Позже участники коррупционного скандала начали давать показания. Ева Кайли призналась в передаче своему отцу в Брюсселе портфеля с деньгами, которые ему полагалось спрятать. Ее отец до этого был задержан сотрудниками полиции с крупной суммой наличных.

Экс-депутат от Италии Пьер Антонио Панцери, подозреваемый в организации коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела Евросоюза (ЕС).

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер называл ошибкой получение Катаром права проводить Чемпионат мира по футболу-2022. Он заявил о тайной сделке ближневосточной страны с Францией, благодаря которой выбор был сделан не в пользу США.

Реакция в Европе

Реагируя на коррупционный скандал, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ЕП главенствует «огромный балаган», что стало ясно, когда представители парламента комментировали происшествие. Он заявил, что ЕС незаконопослушен, призвав орган «привести себя в порядок».

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В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в Евросоюзе. Он намекнул, что «нити» от этого скандала могут вести на самый верх. При этом Орбан напомнил, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.

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После коррупционного скандала глава ЕП, мальтийский политик Роберта Метсола заявила, что орган пересмотрит правила отношений с третьим странами. Она подчеркнула, что уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе и всем ценностям, которые поддерживают страны ЕС.

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Метсола анонсировала подготовку масштабного пакета реформ, который будет готов в 2023 году. Он включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами.

По мнению обозревателей журнала Politico, коррупционный скандал повысит популярность ультраправых политиков, таких как венгерский лидер Виктор Орбан и глава французской партии Национальный фронт Мари Ле Пен, в преддверии выборов в Европарламент.

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Предупреждение Катара

В свою очередь, Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. Власти страны назвали дискриминационными планы парламента приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства.

Катарский неназванный дипломат предупредил, что впоследствии это может негативно повлиять на диалог по поставкам газа в Евросоюз на фоне отказа от российского газа. Катар в своем заявлении отметил, что является «важным поставщиком СПГ в Бельгию», где проводится расследование. Кроме того, власти страны осудили «выборочное осуждение», поскольку в расследовании о коррупции фигурирует не только Доха.