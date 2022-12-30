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18:44, 30 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии ликвидировали боевую часть украинской ракеты

В Белоруссии ликвидировали боевую часть упавшей украинской ракеты комплекса С-300

Фото: БелТА / ТАСС

В Белоруссии ликвидировали боевую часть украинской ракеты комплекса С-300, упавшей на территории республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 сегодня была уничтожена», — сказано в сообщении. Ранее корреспондент телеканала «Беларусь 1» рассказал, что боевую часть снаряда вывезут на полигон и обезвредят.

До этого Следственный комитет (СК) Белоруссии приступил к исследованию обломков ракеты. В ведомстве уточнили, что ее части нашли в Ивановском районе Брестской области. Областной военный комиссар Олег Коновалов подтвердил произошедший инцидент и заверил, что поводов для беспокойства нет. Согласно заявлению Минобороны республики, упавшая украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны страны.

О падении снаряда стало известно 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Позже Минобороны Украины сообщило о готовности провести расследование инцидента. Кроме того, Киев предложил пригласить авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой Москвы в какой-либо форме.

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Кристина Есикова
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