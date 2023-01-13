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10:21, 13 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о приведении в готовность артиллерийских подразделений

Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерию в рамках совместных с РФ мероприятий

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии привело в готовность артиллерийские подразделения в рамках совместных с Россией мероприятий боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики в своем Telegram-канале.

«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — сказано в заявлении Минобороны.

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Кристина Есикова
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