В Белоруссии заявили о приведении в готовность артиллерийских подразделений

Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерию в рамках совместных с РФ мероприятий

Министерство обороны Белоруссии привело в готовность артиллерийские подразделения в рамках совместных с Россией мероприятий боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики в своем Telegram-канале.

«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — сказано в заявлении Минобороны.