В передаче нового оружия Украине увидели повышение ставок конфликта

Политолог Бышок назвал передачу Западом нового оружия Украине повышением ставок

Увеличение количества переданного западными странами оружия Украине носит не только стратегический, но и психологический характер. По мнению кандидата политических наук Станислава Бышка, так Киев повышает ставки в противостоянии с России. В разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил, какого эффекта ждет Запад и украинская сторона.

Сейчас общее мнение связано с тем, что дипломатия пока в тупике. Поэтому важнейшие решения должны приниматься на фронтах Станислав Бышок кандидат политических наук

«Когда будет четкое понимание, какая сторона терпит поражение, а какая выигрывает, тогда можно на основе этого нового расположения сил предполагать, что та сторона, которая проигрывает, будет больше заинтересована в мирных переговорах и компромиссах. Западные демократии рассчитывают, что украинская армия нанесет поражение российской. Они рассчитывают, что с помощью поставок они помогут Украине изменить положение так, что всем будет очевидно, в том числе Кремлю, что надо находить компромиссы», — объяснил он.

Поможет ли это изменить отношение Москвы к происходящему, пока сказать трудно, считает Бышок.

Мы говорим о такой войне нервов, когда одна сторона увеличивает ставки, поставляя больше вооружений, а другая намекает на возможность использования ядерного оружия Станислав Бышок кандидат политических наук

«Непонятно, как Российская Федерация отреагирует на увеличение поставок — либо пойдет на компромисс, либо будет дальше в этой парадигме увеличения ставок действовать. Что называется, кто кого пересидит и кто кого пересмотрит», — заключил он.

Ранее издание Financial Times пришло к выводу, что Запад решил усилить военную помощь Киеву, чтобы поменять мышление президента России Владимира Путина.

В последнее время западные страны стали выделять больше оружия Украине, в том числе танков. До этого Киев получал преимущественно легкобронированную технику.

Так, Великобритания решила передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщали в The Independent. О планах поставить Киеву роту боевых машин Leopard ранее заявили власти Польши. Также украинская сторона получит помощь Франции, Финляндии и США.