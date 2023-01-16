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11:28, 16 января 2023Экономика

Новак оценил рост нефтегазовых доходов бюджета в 2022 году

Вице-премьер Новак заявил, что рост нефтегазовых доходов бюджета в 2022 году составил 28%

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Рост нефтегазовых доходов российского бюджета в 2022 году составил 28 процентов, заявил вице-премьер Александр Новак. Соответствующую оценку он дал на совещании с премьером Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

«Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28 процентов, или на 2,5 триллиона рублей», — пояснил Новак.

Согласно приводившимся ранее оценкам Министерства финансов, общая сумма таких поступлений в прошлом году составила 11,586 триллиона рублей. Бюджет по итогам года притом оказался дефицитным, показатель составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП, поясняли в правительстве.

Потенциальные риски для бюджета в дальнейшем могут возникнуть на фоне вступивших в декабре новых санкций в отношении российской нефти, поставки за рубеж идут с дисконтом. По словам Новака, ситуация может носить временный характер, пока в январе, по оценкам Минфина, бюджет недосчитается 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.

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Платон Щукин
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