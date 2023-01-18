В Совфеде ответили назвавшему требования России к Украине неприемлемыми Блинкену

Косачев в ответ на слова Блинкена о переговорах РФ и Украины рассказал, кто их блокирует

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что переговоры Москвы и Киева невозможны из-за новых территориальных реалий, показывают, кто управляет Украиной. Об этом, отвечая на слова американского политика, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.

18 января Блинкен выразил мнение, что призывы Москвы признать территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в составе России исключают возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем. Госсекретарь США также назвал требования Москвы к Киеву неприемлемыми.

По мнению сенатора, заявление Блинкена «не оставляет ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, (...) ни в том, кто блокирует от ее имени переговоры с Россией». Также оно говорит о том, кто ответственен за происходящее на Украине, считает Косачев.

При этом, как ранее заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права.

В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал два условия для новых переговоров по Украине. Политик уверен, что нужно признание или «как минимум молчаливое принятие результатов самоопределения народа бывших территорий Украины», а также выработать новые международные нормы. Политик добавил, что для переговоров нужно создать перечень правил, которые дополнят систему норм jus cogens.

В Кремле, говоря о переговорном процессе, не раз подчеркивали, что Украина, согласно ее законодательству, исключает для себя возможность переговоров с Россией. В частности, президент страны Владимир Зеленский заявлял, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин.