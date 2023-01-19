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09:38, 19 января 2023Бывший СССР

В Киеве ввели отключения электроэнергии

ДТЭК сообщил, что в Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии

Фото: Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images

В Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайте украинской энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети».

«В Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии», — говорится в сообщении. Между тем, стало известно о взрыве в Николаеве, после чего в области объявили воздушную тревогу. 18 января ее сигналы звучали в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в республике повреждено более половины энергообъектов. 16 января он провел встречу с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с восстановлением энергии и финансовой помощью Киеву. Незадолго до этого министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в нескольких регионах страны, в том числе в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

14 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» отметила сохранение дефицита мощности в украинской энергосистеме. Сильнее всего он ощущается в утренние и вечерние часы.

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Кристина Есикова
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