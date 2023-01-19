Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ победу в товарищеском матче с командой Роналду

ПСЖ обыграло сборную Эр-Рияда в товарищеском матче, несмотря на дубль Роналду

«Пари Сен-Жермен» обыграло сборную Эр-Рияда в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд» и завершилась со счетом 5:4. Победу команде помогли одержать голы Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Уго Экитике, Серхио Рамоса и Маркиньоса. В составе команды саудовских звезд отличились Чан Хюн Су, Андерсон Талиска и капитан Криштиану Роналду, оформивший дубль.

Роналду забил впервые после перехода в саудовскую команду. Они с Месси не встречались на одном поле с декабря 2020 года.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022-го. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира. Позднее появилась информация, что главный соперник команды «Аль-Хиляль» был готов предложить Месси контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.