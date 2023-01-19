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23:11, 19 января 2023Спорт

Роналду признали лучшим игроком товарищеского матча против ПСЖ

Криштиану Роналду признали лучшим игроком товарищеского матча между ПСЖ и сборной Эр-Рияда
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду признали лучшим игроком товарищеского матча сборной Эр-Рияда против «Пари Сен-Жермен». Об этом в Twitter сообщает ESPN.

Нападающий реализовал пенальти на 34-й минуте игры, а затем отличился в добавленное к первому тайму время. Для Роналду эти голы стали первыми после перехода в саудовскую команду.

Ранее в четверг, 19 января, ПСЖ обыграл команду саудовских звезд со счетом 5:4. Победу клубу помогли одержать голы Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Уго Экитике, Серхио Рамоса и Маркиньоса. Месси и Роналду не встречались на одном поле с декабря 2020 года.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022-го. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира. Позднее появилась информация, что главный соперник команды «Аль-Хиляль» был готов предложить Месси контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

Ксения Курашкина
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