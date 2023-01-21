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16:59, 21 января 2023Спорт

Организатор ЛГБТ-акции в НХЛ высказался об отказе россиянина участвовать в ней

Компания You Can Play заявила, что хоккеист Проворов не видит перспективы ЛГБТ-акции

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Компания You Can Play, сотрудничающая с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) в организации социальных кампаний, высказалась об отказе российского защитника «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает ESPN.

«Игроки зачастую не видят общей перспективы. Я считаю, что религия основана на принятии и благотворительности. Принятие подобных сообществ ведет к пониманию и инклюзии», — заявил представитель компании Курт Уивер. Он посчитал, что после случившегося «Филадельфия» потеряет часть своих фанатов.

18 января стало известно, что Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий. Однако в руководстве лиги подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать.

Анастасия Борисова
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