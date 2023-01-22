Нападающий Криштиану Роналду проведет дебютный матч за «Аль-Наср» в качестве капитана

Португальский нападающий Криштиану Роналду проведет дебютный матч за «Аль-Наср» в качестве капитана. Об этом сообщается на официальной странице саудовской команды в Twitter.

Игра против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде и начнется в 20.30 по московскому времени. Две предыдущие официальные встречи «Аль-Насра» в турнире Роналду пропустил.

19 января португалец сыграл за сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче против «Пари Сен-Жермен» и оформил дубль. Нападающего признали лучшим игроком встречи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира.