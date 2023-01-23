Роналду назвал отличной работой победу «Аль-Насра» в его дебютном матче за команду

Португальский нападающий Криштиану Роналду оценил дебютный матч в составе «Аль-Насра». Он посвятил этому пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Первый матч — первая победа. Отличная работа, ребята!» — написал футболист и выразил благодарность всем болельщикам за удивительную поддержку.

Роналду дебютировал за «Аль-Наср» 22 января в игре против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды, капитаном которой был португалец.

19 января он сыграл за сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче против «Пари Сен-Жермен» (4:5) и оформил дубль. Нападающего назвали лучшим игроком встречи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира.