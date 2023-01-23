Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пеи де Кассель
Сегодня
22:45 (Мск)
ПСЖ
Кубок Франции|1/16 финала
Фулхэм
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Валенсия
Сегодня
23:00 (Мск)
Альмерия
Испания - Примера|18-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:31, 23 января 2023Спорт

Роналду оценил дебютный матч в составе «Аль-Насра»

Роналду назвал отличной работой победу «Аль-Насра» в его дебютном матче за команду

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду оценил дебютный матч в составе «Аль-Насра». Он посвятил этому пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Первый матч — первая победа. Отличная работа, ребята!» — написал футболист и выразил благодарность всем болельщикам за удивительную поддержку.

Роналду дебютировал за «Аль-Наср» 22 января в игре против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды, капитаном которой был португалец.

19 января он сыграл за сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче против «Пари Сен-Жермен» (4:5) и оформил дубль. Нападающего назвали лучшим игроком встречи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о поставленной убитому переговорщику задаче
В Госдуме предложили ввести отпуск для одной категории срочников
Стало известно о резком повышении стоимости отдыха в одном российском регионе
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинский Ми-8 под Артемовском
50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье
В центре Москвы подешевела аренда однокомнатных квартир
В Испании украинских беженцев эксплуатировали на нелегальных табачных фабриках
Бывшего российского депутата осудили на три года за растрату 91 миллиона рублей
Раскрыты детали российских ответных мер на нефтяной потолок цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.