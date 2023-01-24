Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шальке-04
Сегодня
20:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|17-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|19-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
11:30 (Мск)
Новак Джокович
Australian Open (м)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:56, 24 января 2023Спорт

Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика

Боец Исмаилов назвал провокацией сожжение Корана в Стокгольме и проклял политика Палудана
Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о сожжение Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Его слова доступны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсмен назвал произошедшее провокацией. «Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием. Нанес ли он ущерб слову Аллаха? Нет, не нанес. Он нанес ущерб самому себе. Оскорбил, задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал», — отметил Исмаилов. Он подчеркнул, что политик еще сильнее разжег свое место в аду.

Ранее на инцидент отреагировал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он назвал политика террористом. «Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии, и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией», — осудил боец действия Палудана.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО
США пообещали наказать Китай из-за Ирана
Столтенберг предрек положительное решение Германии по поставкам танков Украине
Полицейские задержали россиянина за изнасилование 12-летней девочки
Фитнес-тренеры назвали рецепты питательных завтраков для похудения
Цена биткоина подскочила
Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика
Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве
В Совете Федерации прокомментировали поправки о проезде через границу
Двоих россиян осудят за убийство знакомой ради двух килограммов рыбы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.