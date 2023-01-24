Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика

Боец Исмаилов назвал провокацией сожжение Корана в Стокгольме и проклял политика Палудана

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о сожжение Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Его слова доступны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсмен назвал произошедшее провокацией. «Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием. Нанес ли он ущерб слову Аллаха? Нет, не нанес. Он нанес ущерб самому себе. Оскорбил, задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал», — отметил Исмаилов. Он подчеркнул, что политик еще сильнее разжег свое место в аду.

Ранее на инцидент отреагировал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он назвал политика террористом. «Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии, и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией», — осудил боец действия Палудана.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.