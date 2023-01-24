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10:32, 24 января 2023Бывший СССР

В России отреагировали на решение Тимошенко уйти в отставку

Депутат Чепа: решение об отставке Тимошенко было принято не в одностороннем порядке

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Решение об отставке экс-замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, вероятнее всего, было принято не в одностороннем порядке, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на решение Тимошенко покинуть свой пост.

«Когда зреют недовольство и конфликт, такие решения принимаются не в одностороннем порядке», — отметил Чепа.

Депутат также обратил внимание на то, что это уже не первый случай в офисе президента Украины. «Похоже, что это не единственное кадровое изменение — ушел [бывший советник главы офиса президента Украины Алексей] Арестович, теперь Тимошенко. Известно, что планируется еще ряд кадровых изменения. Это говорит о том, что в окружении Зеленского начинается, если пока еще не паника, то, с одной стороны, недовольство, а с другой — конфликт», — добавил он.

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Утром 24 января экс-замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку. На опубликованной фотографии он показал заявление об уходе с должности, которое датируется 23 января 2023 года.

О возможном увольнении Тимошенко стало известно 19 января. По информации «РБК-Украина», он может стать главой областной военной администрации на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Источник издания сообщил, что решение о новом назначении примут в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский уже издал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы своего офиса.

17 января Алексей Арестович также объявил об уходе с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он.

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Алена Шевченко
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