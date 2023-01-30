Стало известно о положительной динамике в отношениях между УЕФА и РФС

«Матч ТВ»: в отношениях РФС и УЕФА наметилась положительная динамика

В отношениях Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наметилась положительная динамика. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, позиция УЕФА по отношению к России изменилась, поэтому РФС готов к диалогу. Отмечается, что стороны обсуждают возвращение женского и юношеского футбола на турниры под эгидой УЕФА, но к однозначному решению пока не пришли.

Заседание с участием представителей России и УЕФА состоялось 24 января. В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты. К новой встрече подключат высокопоставленных представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.