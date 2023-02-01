В СЖР заявили о невозможности исключения из МФЖ в ближайшие годы

Глава СЖР Соловьев отметил, что исключение Союза из МФЖ невозможно до 2026 года

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что знает об экстренной сессии в Международной федерации журналистов (МФЖ) по вопросу приостановки членства СЖР. Глава СЖР также отметил, что исключение Союза журналистов из МФЖ невозможно до 2026 года.

1 февраля стало известно, что Международная федерация журналистов (МФЖ) рассмотрит вопрос приостановки членства Союза журналистов России (СЖР) на экстренной сессии 22 февраля.

Я слышал об этой экстренной сессии, которая случится через 21 день. Настолько она экстренная Владимир Соловьев председатель СЖР

«Я очень много лет и хорошо знаком с руководителями Международной федерации журналистов. Но вот вся эта история, когда вдруг возникла тема, некоторым образом вырванная из контекста, на ленте Reuters, что Союз журналистов России может быть исключен из Международной федерации, возникла вчера неожиданно. Никто нас не предупреждал и не писал. Потому что на самом деле это не так», — отметил Соловьев.

Исключить союз из Международной федерации может только конгресс, который состоится в 2026 году, заявил председатель СЖР.

«До этого крайняя меря, которую может принять исполком, — это заморозка работы или членства. Такое случилось с нашим братским Белорусским союзом журналистов в прошлом году, когда их заявление было воспринято слишком буквально», — сообщил он.

Соловьев объяснил, что группа профсоюзов журналистов из Скандинавии — Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии — давно уже обвиняла руководство Международной федерации в коррупции, а также в том, что они провели «в тоталитарной стране», в Омане, 31-й конгресс весной и летом прошлого года.

В перечне претензий было и то, что им хотелось бы, чтобы Союз журналистов России был исключен из МФЖ в связи с тем, что мы создали новые отделения на четырех новых российских территориях Владимир Соловьев председатель СЖР

«Самое трогательное, что такие вопросы не возникали в 2014 году, когда мы создали отделения в Севастополе и Симферополе. При этом на конгрессе МФЖ в комиссии, где я тоже присутствовал, наш представитель Тимур Шафир был даже вице-президентом Международной федерации. Также коллеги и руководство МФЖ приезжали к нам. То есть была абсолютная дружба, несмотря на все территориальные вопросы», — напомнил председатель СЖР.

Также журналист отметил, что в уставе и Союза журналистов России, и всех союзов, состоящих в Международной федерации, и в уставе самой МФЖ указано, что все эти общественные организации не могут заниматься политикой, они занимаются только защитой журналистов.

«А в данном случае северные профсоюзы занимаются исключительно политикой, пытаясь надавить на МФЖ, чтобы нас исключили. У нас позиция абсолютно твердая. Мы понимаем, что нет никаких причин для исключения Союза журналистов России, кроме политических, которые действительно могут возникнуть. Однако в уставе МФЖ подобных позиций нет. Так что посмотрим, что случится на экстренном чрезвычайном заседании, которое срочно собирается через 21 день», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

О возможном исключении СЖР из Международной федерация журналистов сообщило агентство Reuters 31 января. Позже глава СЖР Владимир Соловьев опроверг сообщения об исключении союза из федерации, однако не исключил, что такое может произойти в будущем.