Названы опасные для человека и его коллег симптомы ОРВИ

Врач Джен Колд предупредила, что с температурой и кашлем опасно ходить на работу

С температурой, лихорадкой и кашлем нужно идти больничный. Врач Джен Колд назвала изданию Eat This Not That и другие опасные признаки ОРВИ.

Высокая температура и лихорадка — опасный симптом вирусного заболевания, с которым нужно оставаться дома, а не ходить на работу и заражать коллег, предупредила Колд. По ее словам, каждый работающий человек должен следовать этому простому правилу.

Не нужно сбивать температуру таблетками, а потом бежать на работу. Не к чему геройствовать, идите на больничный Джен Колд врач

Врач предупредила, что с повышенной температурой тела нужно минимум сутки провести в постели. Если же шкала градусника поднимается до 38-39 градусов по Цельсию, то больничный следует брать минимум на четыре дня.

Желтые и зеленые выделения из носа сигнализируют об инфекции носовых пазух. В этот момент человек является заразным для окружающих, ему следует подумать о коллегах и остаться дома, продолжил заведующий отделением инфекционных заболеваний Университета Темпл в Филадельфии Томас Фекете.

Сильная головная боль является симптомом того, что заболевание стремительно развивается. Если боли сопутствует насморк и температура, нужно идти на больничный, а не глушить неприятные ощущения таблетками, настаивает Колд.

Все симптомы вместе могут быть признаком гриппа. В этом случае человек заразен минимум в течение недели Джен Колд врач

Кашель также должен заставить больного человека оставаться дома. Если кашель становится удушающим, следует срочно обращаться за медицинской помощью, резюмировала Колд.

