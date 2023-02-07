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19:49, 7 февраля 2023Забота о себе

Названы опасные для человека и его коллег симптомы ОРВИ

Врач Джен Колд предупредила, что с температурой и кашлем опасно ходить на работу

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

С температурой, лихорадкой и кашлем нужно идти больничный. Врач Джен Колд назвала изданию Eat This Not That и другие опасные признаки ОРВИ.

Высокая температура и лихорадка — опасный симптом вирусного заболевания, с которым нужно оставаться дома, а не ходить на работу и заражать коллег, предупредила Колд. По ее словам, каждый работающий человек должен следовать этому простому правилу.

Не нужно сбивать температуру таблетками, а потом бежать на работу. Не к чему геройствовать, идите на больничный

Джен Колдврач

Врач предупредила, что с повышенной температурой тела нужно минимум сутки провести в постели. Если же шкала градусника поднимается до 38-39 градусов по Цельсию, то больничный следует брать минимум на четыре дня.

Желтые и зеленые выделения из носа сигнализируют об инфекции носовых пазух. В этот момент человек является заразным для окружающих, ему следует подумать о коллегах и остаться дома, продолжил заведующий отделением инфекционных заболеваний Университета Темпл в Филадельфии Томас Фекете.

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Сильная головная боль является симптомом того, что заболевание стремительно развивается. Если боли сопутствует насморк и температура, нужно идти на больничный, а не глушить неприятные ощущения таблетками, настаивает Колд.

Все симптомы вместе могут быть признаком гриппа. В этом случае человек заразен минимум в течение недели

Джен Колд врач

Кашель также должен заставить больного человека оставаться дома. Если кашель становится удушающим, следует срочно обращаться за медицинской помощью, резюмировала Колд.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, помогающие выздороветь при гриппе. Она посоветовала при ОРВИ и гриппе есть креветки, чернику и чеснок.

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Вера Владзиевская
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