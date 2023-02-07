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09:11, 7 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о расстреле украинскими военными польских наемников в Угледаре

Советник главы ДНР Гагин заявил о расстреле польских наемников военными ВСУ в Угледаре

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Украинские военнослужащие в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он подчеркнул, что ему известно лишь о том, что были казнены иностранные военные. Их точное число и национальности не уточняются.

По словам Гагина, в последние недели участились конфронтации между украинскими и польскими подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указывают данные разведки, в том числе радиоперехватов, а также показания военнопленных.

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2 февраля 2023

Раскрыто отношение наемников к бойцам ВСУ

Ранее командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков рассказал, что между бойцами ВСУ и наемниками из стран НАТО периодически происходят перестрелки. По его словам, прибывающих на Украину наемников можно разделить на две категории. «Первая — это регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом так называемых "наемников". Они все свысока относятся к украинцам», — заявил Фомченков. Именно с такими военными у бойцов ВСУ происходят конфликты. Ко второй категории, пояснил командир, относятся наемники, приезжающие, чтобы заработать или поддержать единомышленников. При этом зачастую такие бойцы имеют свои представлении о морали, склоны к мародерству и другим преступлениям.

В январе украинский военный, который попал в плен, заявил, что киевское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу и даже не пытались беречь живую силу. Он также поведал, как стал свидетелем гибели целой роты своих сослуживцев. «Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — заявил он.

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Еще один пленный также рассказал, что наемники используют украинских мобилизованных в качестве пушечного мяса. «Когда им раз навалят, они сразу нас бросают на мясо, а сами бегут», — объяснил он.

На Украине обнаружили наемников из полусотни стран

5 февраля зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что солдаты и офицеры НАТО стремятся стать наемниками в рядах ВСУ. По словам депутата, солдаты альянса специально берут для этого отпуск. Он подчеркнул, что на Украине военные проходят «боевое слаживание», которое длится несколько месяцев. Среди наемников — граждане Канады, Польши, Германии, Чехии и «в принципе представители всех стран НАТО».

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В свою очередь руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов уточнил, что из иностранцев в украинской армии больше всего поляков и румынов. «Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наемники из стран, не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наемников с Ближнего Востока, Южной Америки, Австралии», — сказал эксперт.

30 января артиллеристы России нанесли удар по базе спецопераций 73-го морского центра спецопераций ВСУ в Очакове. Как сообщалось, среди уничтоженного личного состава были британские наемники, которые готовили украинцев к проведению диверсий в Черном и Азовском морях.

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Марина Совина
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