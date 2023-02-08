Министр спорта Австрии выступил против участия сборной России в Олимпиаде-2024

Министр спорта Австрии Вернер Коглер высказался против участия россиян в Олимпиаде-2024

Министр спорта Австрии Вернер Коглер выступил против участия сборной России в Олимпийских играх 2024 года. Его слова приводит Der Standard.

Коглер заявил, что недопустимо разрешать россиянам бороться за медали с другими атлетами. «Критика Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес возможного бойкота Украины должна быть отклонена. В Токио 45 из 71 медали были завоеваны военнослужащими. На зимних играх в Пекине треть участников из состава сборной Олимпийского комитета России служила в армии», — объяснил он свою позицию.

7 февраля Национальные олимпийские комитеты (НОК) Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских островов высказались против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. По их мнению, россиян нельзя допускать из-за ситуации на Украине. Ранее министры спорта Польши, Литвы и Латвии также призвали МОК не допускать россиян к соревнованиям.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.