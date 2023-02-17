Китай призвал США к сотрудничеству по инциденту с воздушным шаром

Reuters: Китай призвал США к сотрудничеству по инциденту с воздушным шаром

Китай призвал США к сотрудничеству по инциденту с воздушным шаром и возвращению отношений к стабильному состоянию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

«Соединенные Штаты должны работать совместно [с Китаем], чтобы справиться с этим инцидентом и вернуться к здоровым и стабильным отношениям», — сказал дипломат в ходе брифинга.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

Реагируя на уничтожение китайского аппарата американскими военными, МИД КНР выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать.

Китайская сторона также назвала действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик, подчеркнув, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в американское воздушное пространство случайно.