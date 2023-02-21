Песков высказался о послании Путина словами «будут изучать во всем мире»

Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию будут изучать во всем мире

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 21 февраля, будут внимательно изучать во всем мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Послание готовится большим количеством людей, так называемая болванка послания. Это и подразделения администрации, и правительство, профильные министерства и ведомства. Но в конечном виде послание является абсолютно авторским продуктом президента», — уточнил пресс-секретарь президента.

Песков также предположил, что большая часть послания Путина может быть посвящена специальной военной операции. Он заявил, что послание президента парламенту займет как минимум час.

Глава государства огласит послание в Гостином дворе — оно, предположительно, начнется в 12:00 по московскому времени. На мероприятии будут присутствовать не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Путин, в свою очередь, объяснял, что перенос оглашения послания Федеральному собранию связан с динамикой текущих событий.