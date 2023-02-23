Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт рассказал, что вернувшийся в США Овечкин готов к работе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии российского форварда команды Александра Овечкина после возвращения из Москвы в США. Его слова приводит The Athletic.

Лавиолетт отметил, что нападающий находится в хорошем расположении духа с учетом событий, произошедших в его жизни. «Тот факт, что он захотел приехать сразу после перелета, чтобы выйти на лед и быть рядом со своими партнерами по команде, говорит о том, что его разум готов к работе», — заявил тренер.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. После отъезда россиянина столичный клуб потерпел пять поражений подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб.