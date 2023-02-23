Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
3:0
Завершен
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Монако
2:3
Доп. время
live
Байер
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Нант
0:3
Завершен
Ювентус
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
2:0
Завершен
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Рома
0:0
1-й тайм
live
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Ренн
0:0
1-й тайм
live
Шахтёр
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Барселона
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
22:52, 23 февраля 2023Спорт

Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт рассказал, что вернувшийся в США Овечкин готов к работе
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Sam Navarro / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии российского форварда команды Александра Овечкина после возвращения из Москвы в США. Его слова приводит The Athletic.

Лавиолетт отметил, что нападающий находится в хорошем расположении духа с учетом событий, произошедших в его жизни. «Тот факт, что он захотел приехать сразу после перелета, чтобы выйти на лед и быть рядом со своими партнерами по команде, говорит о том, что его разум готов к работе», — заявил тренер.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. После отъезда россиянина столичный клуб потерпел пять поражений подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Нуланд оценила вероятность переговоров России и США по ДСНВ
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
В Германии заявили о возможности «поставить Россию на колени» лишь на поле боя
Стало известно о ночных атаках дронов Mavic на позиции ВСУ под Донецком
Подарок Путина Байдену назвали самым дорогим в 2021 году
Германия выступила за общеевропейский запрет на поставки российского газа
В программе Мясникова предупредили об опасных лор-осложнениях после ОРВИ
Ученые назвали преимущество дневных тренировок над вечерними
В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железной дороги
Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.