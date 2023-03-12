Европу предупредили о возможной катастрофе в случае тайной операции США в Крыму

Asia Times: помощь США по подготовке Киевом наступления на Крым грозит Европе катастрофой

Попытка Украины начать наступление на Крым при поддержке Соединенных Штатов обернется катастрофой для Европы. Об этом предупредил обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

Журналист предположил, что «весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве». По его мнению, Вашингтон может пойти на тайное участие в операции, например, послав пилотов ВВС США или НАТО управлять перекрашенными в украинские опознавательные знаки истребителями.

Брайен указал, что тем самым конфликт может вылиться в полномасштабную войну России с НАТО.

Госдеп «одобрил» удары по Крыму

Ранее заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд указала, что США считают военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает намерения Киева их уничтожить.

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

10 марта советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. По его словам, Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом».

Позднее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков объяснил, что обещание Подоляка является попыткой «раздуть костер воинственности в украинском обществе». «Он [Подоляк] говорит это для того, чтобы этот костер продолжал тлеть. И чем больше этот костер будет тухнуть, тем более радикальные высказывания мы будем слышать», — заявил политик.

Киев планирует перейти в контрнаступление

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется через два месяца. По его словам, ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Однако чиновник отметил, что в Киеве не торопятся и намереваются реорганизоваться в течение следующих двух месяцев.

10 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении помочь Киеву начать контрнаступление. При этом французский лидер призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние. В свою очередь премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что страны хотят, чтобы Украина выиграла.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин отметил, что Киев уже начал подготовку к контрнаступлению. По словам полковника, украинская сторона готовит два ударных корпуса в странах Восточной Европы и на территории самой Украины. «По-разному говорят, кто будет на юге, в районе Мелитополя, чтобы потом на Крым выходить. Кто говорит, что будет удар в другом месте», — сообщил он, добавив, что сейчас об этом «трудно судить».

Эксперт также выразил мнение, что весенне-летняя кампания будет иметь определяющее значение в дальнейшем проведении и сроках российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что данная кампания станет важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО. «В ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б», — рассказал собеседник издания.