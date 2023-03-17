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19:32, 17 марта 2023Мир

В ООН отреагировали на решение суда в Гааге об «аресте» Путина

Офис ООН: глава Генассамблеи Кереши готов к контактам с Путиным несмотря на ордер МУС
Чаба Кереши

Чаба Кереши. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Глава Генассамблеи ООН Чаба Кереши готов к контактам с президентом России Владимиром Путиным несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» российского лидера. Об этом сообщила его официальный представитель Полина Кубиак, передает РИА Новости.

«Россия — член ГА ООН, это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы. Как председатель Генассамблеи Чаба Короши представляет все страны-члены в Генассамблее. Председатель Короши по-прежнему желает говорить с президентом Путиным, если он этого захочет», — заявила представитель офиса ООН.

Ранее стало известно, что МУС выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.

Ранее МУС уже заявлял о намерении начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения и называла их ложными. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

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Виктория Кондратьева
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