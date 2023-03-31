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11:08, 31 марта 2023Мир

В России отреагировали на ратификацию Турцией вступления Финляндии в НАТО

Депутат Журова назвала угрозой для России ратификацию Турцией вступления Финляндии в НАТО

Фото: Hakan Nural / Anadolu Agency / Getty Images

Вступление Финляндии в НАТО представляет угрозу для России, однако любая страна вправе вступать в те или иные организации. Так на ратификацию парламентом Турции вступления Хельсинки в НАТО в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«С одной стороны, мы всегда говорим, что страны сами определяются, но с другой стороны, это для нас угроза. Та же Турция всегда вела себя аккуратно. Им надо и с Западом, и с Америкой, и с нами не ссориться. Это сильно неприятно, когда страны, которые становятся партнерами, так себя ведут. Но в то же время это их самоопределение, запретить им это делать нельзя. Мы в отличие от Америки давить ни на кого не будем, это не наши методы», — сказала депутат.

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1 июля 2022

Генеральная ассамблея парламента Турции поддержала заявку Хельсинки на присоединение к Североатлантическому альянсу. «За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО — 276 голосов, предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан», — объявил вице-спикер парламента Хайдар Акар. Турция была последней страной военного блока, согласие которой было необходимо.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента. По его словам, это «сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее». Он также добавил, что будет добиваться одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО после президентских выборов в Турции в мае. Решение вопроса о присоединении Стокгольма затянулось в связи с критикой Турции акций сожжения Корана в Швеции.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В июле того же года страны подписали протоколы о присоединении к военному блоку. Решение о присоединении к альянсу они приняли из-за начала специальной военной операции России на территории Украины. В случае вступления этих стран в НАТО, сухопутная граница России с альянсом увеличится почти вдвое.

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Варвара Кошечкина
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