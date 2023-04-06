Обвиняемому в России в шпионаже журналисту WSJ присудили премию свободы прессы

Национальный пресс-клуб США присудил Эвану Гершковичу премию свободы прессы Джона Обушона

Национальный пресс-клуб США присудил журналисту американского издания Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, ранее арестованному в России по обвинению в шпионаже, премию свободы прессы Джона Обушона. Заявление об этом появилось на сайте журналистской организации.

«Президент Национального пресс-клуба Айлин О'Райли объявляет, что Эван Гершкович, представляющий Wall Street Journal, был выбран победителем премии свободы прессы Джона Обушона в 2023 году», — говорится в сообщении.

В ролике, опубликованном на сайте, О'Райли отмечает, что эта премия — главная награда организации за свободу прессы. По ее словам, Гершкович заслужил ее своей «прекрасной журналистской работой», поддержкой свободы слова и тем, что он работал, будучи на «опасной территории». Президент организации также призвала отпустить корреспондента.

Ранее стало известно, что Гершкович встретился со своими адвокатами. Об этом заявила главный редактор WSJ Эмма Такер. Помимо того, она отметила, что здоровье журналиста в порядке.

Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали в Екатеринбурге 30 марта. Его заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

WSJ отвергла обвинения против своего сотрудника и потребовала от российских властей освободить его. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что, насколько известно Кремлю, Гершковича взяли с поличным.