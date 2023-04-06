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19:52, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Обвиняемому в России в шпионаже журналисту WSJ присудили премию свободы прессы

Национальный пресс-клуб США присудил Эвану Гершковичу премию свободы прессы Джона Обушона

Фото: The Wall Street Journal / Handout / Reuters

Национальный пресс-клуб США присудил журналисту американского издания Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, ранее арестованному в России по обвинению в шпионаже, премию свободы прессы Джона Обушона. Заявление об этом появилось на сайте журналистской организации.

«Президент Национального пресс-клуба Айлин О'Райли объявляет, что Эван Гершкович, представляющий Wall Street Journal, был выбран победителем премии свободы прессы Джона Обушона в 2023 году», — говорится в сообщении.

В ролике, опубликованном на сайте, О'Райли отмечает, что эта премия — главная награда организации за свободу прессы. По ее словам, Гершкович заслужил ее своей «прекрасной журналистской работой», поддержкой свободы слова и тем, что он работал, будучи на «опасной территории». Президент организации также призвала отпустить корреспондента.

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Ранее стало известно, что Гершкович встретился со своими адвокатами. Об этом заявила главный редактор WSJ Эмма Такер. Помимо того, она отметила, что здоровье журналиста в порядке.

Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали в Екатеринбурге 30 марта. Его заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

WSJ отвергла обвинения против своего сотрудника и потребовала от российских властей освободить его. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что, насколько известно Кремлю, Гершковича взяли с поличным.

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Маргарита Щигарева
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