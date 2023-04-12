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05:00, 12 апреля 2023Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили поводы для смеха во время секса

Пользователи Reddit признались, что во время секса их смешат оргазм и метеоризм

Фото: Unsplash

Женщины и мужчины с форума Reddit вспомнили, какие случаи во время секса стали для них и их партнеров поводами для смеха. Смешные ситуации они перечислили в разделе AskReddit.

Многие пользователи форума признались, что их смешат естественные процессы, проходящие в организме — от непосредственно оргазма до метеоризма.

У меня был такой великолепный оргазм, что я расхохотался. Смех, когда не можешь остановиться. Не знаю, почему, было прекрасно

JamesWjRoseпользователь Reddit

Она сильно пукнула, начала смеяться и выпускала газы при каждом смешке

Assaulted_Caramelпользователь Reddit

Неожиданные звуки со стороны также становятся поводом рассмеяться.

Он уложил меня на спину на пол, подо мной оказалась собачья игрушка, и она громко пискнула

Idonteatthaпользовательница Reddit
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Смех у пользователей сети вызывают и потенциально тревожные ситуации — например, возможный отказ контрацептива.

Она сказала: «Мне кажется, он порвался!» Так что я надул его. Шарик из презерватива. Мы оба расхохотались

Njtotx3пользователь Reddit

Ранее женщины с форума Reddit рассказали, какие мужские фразы во время секса считают самыми возбуждающими. Многие признались, что в постели их заводят комплименты и вопросы о том, нравится ли им происходящее в данный момент.

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Александра Лисица
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