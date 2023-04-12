Мужчины и женщины вспомнили поводы для смеха во время секса

Пользователи Reddit признались, что во время секса их смешат оргазм и метеоризм

Женщины и мужчины с форума Reddit вспомнили, какие случаи во время секса стали для них и их партнеров поводами для смеха. Смешные ситуации они перечислили в разделе AskReddit.

Многие пользователи форума признались, что их смешат естественные процессы, проходящие в организме — от непосредственно оргазма до метеоризма.

У меня был такой великолепный оргазм, что я расхохотался. Смех, когда не можешь остановиться. Не знаю, почему, было прекрасно

JamesWjRose пользователь Reddit

Она сильно пукнула, начала смеяться и выпускала газы при каждом смешке Assaulted_Caramel пользователь Reddit

Неожиданные звуки со стороны также становятся поводом рассмеяться.

Он уложил меня на спину на пол, подо мной оказалась собачья игрушка, и она громко пискнула

Idonteattha пользовательница Reddit

Смех у пользователей сети вызывают и потенциально тревожные ситуации — например, возможный отказ контрацептива.

Она сказала: «Мне кажется, он порвался!» Так что я надул его. Шарик из презерватива. Мы оба расхохотались Njtotx3 пользователь Reddit

Ранее женщины с форума Reddit рассказали, какие мужские фразы во время секса считают самыми возбуждающими. Многие признались, что в постели их заводят комплименты и вопросы о том, нравится ли им происходящее в данный момент.